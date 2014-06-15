طيران المالكي يقصف صلاح الدين وتفجير في بغداد

قصفت طائرات رئيس الوزراء العراقي نروي المالكي، اليوم الأحد، مناطق في محافظة صلاح الدين، وخاصة مدينتي بيجي وتكريت.

واتهم قائم مقام مدينة بيجي، حكومة المالكي باستهداف المنازل الآمنة، وذلك عقب إصابة منزله بالصواريخ.

وإلى ذلك، أكد مصدر أمني مقتل 10 مدنيين وجرح 50 بنيران مدفعية هاون تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وفصائل مسلحة محلية استهدفت احياء مختلفة من بلدة"تلعفر" غرب الموصل.

كما نشبت اشتباكات عنيفة منذ فجر الأحد بين الجيش والشرطة وأبناء تلعفر من جهة، وداعش ومسلحين محليين من جهة اخرى، في محاولة من المسلحين لاقتحام تلعفر والسيطرة عليها بالكامل. ولا تزال المعارك مستمرة.



وكانت قوات المالكي باشرت هجوماً مضاداً على هجمات داعش والمسلحين المحليين، حيث شنت غارات جوية مكثفة على مدينة تكريت، مركز صلاح الدين، وعلى مناطق في جنوب مدينة الموصل. كما نفذت قوات المالكي إنزالاً جوياً حول مدينة بيجي التي تضم منشآت نفطية ومصافي للنفط.

كما فرضت قوات المالكي والأمن حزاماً أمنياً حول العاصمة بغداد، وطوقت أحياء سكنية، في وقت استمر المتطوعون في تسجيل أسمائهم تلبية لنداء المرجعية الشيعية العليا، آية الله علي السيستاني.

قتلى في تفجير وسط بغداد



وفي تطور عاجل، قتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب 23 آخرون بجروح في تفجير استهدف سوقا شعبيا في وسط بغداد، اليوم الاحد، بحسب ما أفادت مصادر امنية.

وأوضح مصدر في وزارة الداخلية ان عبوة ناسفة انفجرت في سوق باب الشرقي في وسط العاصمة. بينما ذكر ضابط شرطة برتبة عقيد ان الهجوم ناجم عن عبوة وتفجير انتحاري.

استعراض عسكري لميليشيا جيش المهدي

وإلى ذلك، نقلت مصادر صحافية أنباء عن أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا إلى تنظيم استعراض عسكري لميليشيا جيش المهدي في جميع المحافظات، داعيا أنصاره للقتال حتى الموت لوقف الإرهاب على حد وصفه.