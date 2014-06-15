مسلحون يظهرون فجأة ويقتلون 7 مسعفين عسكريين في عدن

أعلن مسؤول أمني أن مسلحين قتلوا سبعة مسعفين عسكريين كانوا يستقلون حافلة في جنوب اليمن اليوم الأحد. وأضاف المسؤول أن المسلحين فتحوا النار على الحافلة على بعد نحو 15 كيلومتراً إلى الشمال من مدينة عدن، بينما كانت في طريقها إلى مستشفى عسكري قريب، وأشار إلى أنه من بين القتلى امرأة، كما أصيب 11 شخصا آخرين.

وذكر شاهد العيان محمد صالح في موقع الهجوم "لم أر شيئا أكثر رعباً من هذا. ظهر المسلحون فجأة وفتحوا النار".

يذكر أنه زادت وتيرة الهجمات على قوات الأمن اليمنية منذ أن شن الجيش حملة غير مسبوقة بدأت في أواخر أبريل لطرد مسلحي تنظيم القاعدة من معاقلهم في جنوب اليمن.