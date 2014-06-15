واشنطن تربط نجاح مساعدتها للعراق بوحدة سياسييه

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية جون كيري قال إن المساعدة الأميركية للعراق لن تنجح إلا إذا تغلب الزعماء العراقيون على الانقسامات العميقة.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن كيري تحدث مع نظيره العراقي هوشيار زيباري أمس السبت. وأضاف البيان "أكد لوزير الخارجية العراقي أن هذه المساعدة من الولايات المتحدة لن تنجح إلا إذا كان الزعماء العراقيون مستعدين لتنحية خلافاتهم جانباً وتطبيق أسلوب منسق وفعال لإقامة الوحدة الوطنية اللازمة لتقدم البلاد ومواجهة تهديد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام".

كما حث كيري العراق أيضا على التصديق بسرعة على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 أبريل، وتشكيل حكومة جديدة دون فترة النزاع الطويلة التي أعقبت انتخابات 2010.