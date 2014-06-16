إسبانيا تفكك شبكة تجنيد مقاتلين لتنظيم "داعش"

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الاثنين، أنه تم تفكيك شبكة تجنيد جهاديين يقاتلون في سوريا والعراق، كان قائدها معتقلا سابقا في غوانتانامو، وتوقيف ثمانية أشخاص في إسبانيا.

وكانت العملية لا تزال جارية صباح الاثنين في مدريد، حيث تمت 12 عملية دهم وتفتيش.

وأضافت الوزارة في بيان "ان القائد الاكبر لهذه الخلية يقيم في إسبانيا بعد أن احتُجز فترة في قاعدة غوانتانامو العسكرية (الأميركية) على اثر توقيفه في افغانستان في 2001".

وكتبت الوزارة أن هذه "الشبكة الدولية لتجنيد جهاديين وارسالهم للاندماج في تنظيم (الدولة الاسلامية في العراق والشام) الارهابي متواجدة في سوريا وفي العراق".

وجرت عمليات عدة من هذا النوع في إسبانيا في السنوات الأخيرة.

وكانت الوزارة أعلنت في مايو عن تفكيك خلية في جيب مليلية الإسباني (شمال المغرب) مكلفة تجنيد مقاتلين جهاديين وإرسالهم إلى مالي وليبيا، وذلك بعد شهرين من تفكيك خلية أخرى في المغرب ومليلية كانت ترسل مقاتلين إلى سوريا ومالي وليبيا.

كما أعلنت الوزارة آنذاك عن توقيف 472 جهاديا منذ 2004.

كذلك تم تفكيك شبكة أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة في يونيو 2013 في جيب سبتة الإسباني الواقع أيضا إلى شمال المغرب ومدينة الفنيدق المغربية المجاورة. واتهمت بإرسال نحو 50 جهاديا الى سوريا حيث ارتكب بعضهم هجمات انتحارية.