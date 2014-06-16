الأمم المتحدة: داعش ارتكبت جرائم حرب في العراق

قالت المفوّضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نافي بيلاي، الاثنين، إنه من شبه المؤكد أن القوات المتحالفة مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" ارتكبت جرائم حرب بإعدام مئات الرجال من غير المقاتلين في العراق على مدى الأيام الخمسة الماضية.

وأضافت في بيان أن تقارير متواترة تظهر أن عمليات إعدام دون محاكمة جرت لعسكريين ومجندين وأفراد شرطة وغيرهم ممن استسلموا أو أسروا.

وتابعت: "رُغم أنه لم يمكن بعد التأكد من الأعداد إلا أن هذا المسلسل المنهجي فيما يبدو لعمليات الإعدام الوحشية التي نفذت في الغالب في مواقع مختلفة بمنطقة تكريت، من شبه المؤكد أن يصل الى كونه جرائم حرب".

وإلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن قسماً من طاقمها في بغداد غادر العاصمة العراقية "كإجراء وقائي" إلى الأردن.

وأوضح متحدث أممي أنه إجراء "مؤقت" يشمل حتى الآن 58 من أصل نحو 200 موظف دولي في الأمم المتحدة يعملون في العاصمة العراقية ومحيطها.