بارزاني من طهران: سنحافظ على وحدة العراق

في خضم تطورات الشأن العراقي، التقى نيجرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، برئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، على شمخاني، في زيارة مفاجئة، اليوم الاثنين، لبحث آخر تطورات الأوضاع في العراق.

وذكرت وكالة مهر للأنباء أن بارزاني التقي خلال هذه الزيارة عدداً من المسؤولين الإيرانيين، على رأسهم شمخاني.

وقال أميرعبداللهيان، مساعد الشؤون العربية والإفريقية في وزارة الخارجية، لوكالة إيرنا الرسمية للانباء، إن "زيارة بارزاني جاءت لتوضيح بعض القضايا التي تتعلق بالأحزاب الكردية الإيرانية وتحركاتها الإرهابية في إقليم كردستان العراق"، على حد تعبيره.

وأفادت وكالة فارس للأنباء بأن شمخاني صرّح في لقاء مع بارزاني بأن "التدخلات الخارجية هي السبب في تدهور الأوضاع في العراق".

وبدوره أكد بارزاني أن "حكومة إقليم كردستان العراق ستبذل ما بوسعها من أجل الحفاظ على وحدة العراق"، كما نقلت عنه وكالة فارس.

يُذكر أن حكومة إقليم كردستان العراق أعلنت مراراً أنها تعارض تولي نوري المالكي المدعوم إيرانياً لولاية ثالثة رئيساً لوزراء العراق.