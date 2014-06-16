ثوار العشائر يتجهون نحو بغداد واشتباكات بمحيط مطارها

أفادت مصادر للعربية بأن المنطقة الواقعة شمال مطار بغداد الدولي شهدت اشتباكات عنيفة، فيما استهدف عدد من قذائف الهاون المبنى الرئيسي للمطار دون أن يتم التأكد حتى الآن من حجم الأضرار. كما لفتت المصادر إلى أن المطار يشهد اجراءات أمنية مشددة مع أنباء عن إلغاء رحلات جوية .

يأتي هذا في وقت أعلن فيه أبوعبد النعيمي الناطق الرسمي باسم ثوار العشائر العراقية في اتصال مع العربية عن بدء تقدم ثوار العشائر باتجاه بغداد.

وجاء اعلان أبوعبد النعيمي، عقب اجتماع عقده القادة العسكريون للثوار على مشارف بغداد.

وقال أبوعبدالنعيمي: "إن أقضية ومحافظات صلاح الدين والحويجة والرشاد وديالى كلها باتت تحت سيطرة ثوار العشائر باستثناء مدينة بعقوبة التي لايزال القتال متواصلا للسيطرة عليها". فيما قال علي الحاتم شيخ عشائر الأنبار إن العشائر على استعداد لتطهير المحافظة من "داعش" بالكامل إذا سحب المالكي قواته.

واتهم الحاتم رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه هو من أقحم الشعب العراقي في الفوضى.

يذكر أن العراق شهد تطورات ميدانية متسارعة آخرها كان تعرُّض مدن تلعفر وبيجي وتكريت الى قصفٍ جوي من قبل قوات المالكي، ما أدى إلى مقتل عشرة على الأقل في تلعفر الواقعة على الحدود العراقية السورية.