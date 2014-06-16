سفينة أميركية عليها 550 من مشاة البحرية تدخل الخليج

قالت قناة "سي إن إن" التلفزيونية إن السفينة الأميركية "ميسا فيردي" دخلت مياه الخليج وعلى متنها 550 من مشاة البحرية، الاثنين، لدعم أي نشاط أميركي محتمل لمساعدة الحكومة العراقية، في قتالها ضد مسلحين سيطروا على مناطق شاسعة في شمال العراق.

وتنضم السفينة إلى حاملة الطائرات جورج إتش. دبليو. بوش التي أمرت وزارة الدفاع الأميركية يوم السبت الماضي بأن تتحرك إلى الخليج.

وقال الرئيس باراك أوباما إنه يدرس إجراءً عسكرياً، لكنه لم يذهب إلى حد القول بإرسال قوات أميركية إلى العراق لمساعدة جهود الحكومة العراقية في وقف تقدم المسلحين.