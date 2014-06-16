مسلحو داعش يسيطرون على تلعفر بالعراق بعد معركة عنيفة

سيطر مسلحو داعش على "تلعفر" التي تعتبر مدينة رئيسية للتركمان في شمال غرب العراق أمس الأحد، بعد قتال عنيف معززين قبضتهم على الشمال.

وأفاد سكان محليون بأن مدينة تلعفر سقطت في يد متمردي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بعد معركة شهدت سقوط العديد من الضحايا من الجانبين.

إلى ذلك، كشف مسؤول في المدينة طلب عدم الكشف عن هويته عن أن "المتشددين اجتاحوا المدينة، حيث وقع قتال عنيف وقتل كثيرون. ففرت العائلات الشيعية إلى الغرب والعائلات السنية إلى الشرق".

وتقع تلعفر غربي الموصل، المدينة الرئيسية في شمال العراق والتي سيطر عليها مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الأسبوع الماضي في بداية حملة أغرقت العراق في أسوأ أزمة له منذ انسحاب القوات الأميركية. ومعظم سكان تلعفر من التركمان الذين يتحدثون اللغة التركية. وقد أبدت تركيا قلقها بشأن أمنهم.