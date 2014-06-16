موالون لروسيا يحتلون البنك المركزي في دونيتسك

احتل انفصاليون مسلحون، الاثنين، مبنى البنك المركزي في دونيتسك، كبرى مدن منطقة شرق أوكرانيا التي تشهد حراكاً انفصالياً موالياً لروسيا. وقال أولكسندر ماتيوشين، أحد المسلحين، وهو يرتدي لباساً عسكرياً وسترة واقية من الرصاص أمام المبنى الذي خرج منه موظفو المصرف: "إن اجتماعاً يعقد حالياً لإخضاع البنك المركزي ووزارة الضرائب والخزانة لجمهورية دونيتسك الشعبية" المعلنة من جانب واحد.

وأضاف: "لا نريد بعد الآن دفع ضرائب إلى كييف، بل نريد الاحتفاظ بها لنا". وأشار الى أن قوات الأمن "لم تمنع احتلال المبنى"، بل إنها حتى "ساهمت" فيه.

وطلبت بلدية دونيتسك من سكان هذه المدينة التي يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة عدم التوجه إلى الحي الذي يوجد فيه البنك المركزي. وأكدت البلدية في بيان "أن حركة السير متوقفة" في الحي.

وتشهد منطقتا دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا منذ مارس حراكاً انفصالياً مسلحاً موالياً لموسكو. ويشنّ الجيش الأوكراني فيهما منذ 13 أبريل عملية عسكرية أوقعت حتى الآن أكثر من 300 قتيل.