الأمم المتحدة تجلي 58 موظفاً من العراق إلى الأردن

بدأت الأمم المتحدة بإجلاء 58 موظفاً لديها في العراق باتجاه الأردن، بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة.

وقالت الأمم المتحدة إن الإجلاء إجراء احترازي ومؤقت ريثما يستتب الأمن مجدداً. يُشار إلى أن تفجيراً بسيارة مفخخة استهدف مبنى تابعاً للأمم المتحدة في بغداد عام 2003 وأودى بحياة العشرات.

وأوضح متحدث أممي أنه إجراء "مؤقت" يشمل حتى الآن 58 من أصل نحو 200 موظف دولي في الأمم المتحدة يعملون في العاصمة العراقية ومحيطها.

وقال مساعد المتحدث باسم المنظمة الدولية فرحان حق إن هؤلاء الموظفين الـ58 غادروا بغداد الاثنين متوجهين إلى عمان "بهدف إعادة توزيعهم في أربيل بالعراق"، مضيفاً أن "انتقالات أخرى من هذا النوع يمكن أن تحصل في الأيام المقبلة".

وتابع المتحدث: "لقد راجعنا تقييمنا في الأيام الثلاثة الأخيرة (...) الوضع تبدل على الأرض منذ بضعة أيام"، ويتم اتخاذ الإجراءات الملائمة بناء على ذلك. لكنه شدد على أن الأمم المتحدة "ستواصل عملها" في العراق.