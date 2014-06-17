الأمم المتحدة تدعو المالكي لبدء حوار ينهي العنف

قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إنه حث رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، على إجراء حوار في محاولة لوقف العنف الطائفي الذي اندلع هذا الشهر.

وأضاف أن الحكومات التي تهمل حقوق الإنسان تخلق"أرضية خصبة للتطرف والإرهاب".

وقال بان في مؤتمر صحافي في جنيف "آمل أن نتمكن من مساعدة الحكومة العراقية قبل كل شيء على إعادة السلام والاستقرار بالدعم القوي لدول المنطقة والمجتمع الدولي".

وقال بان كي مون إن تفاقم العنف الطائفي في العراق يمثل خطرا كبيرا، وإن تهميش حقوق العراقيين يفضي إلى الإرهاب والتطرف.

وكشف الأمين العام للأمم المتحدة أنه تناقش مع إيران وتركيا والولايات المتحدة بخصوص العراق، موضحا أن ما يحدث في العراق هو بسبب الافتقار للتواصل مع الآخرين.

وفي الملف السوري، أوضح بان كي مون أن الأمم المتحدة تعمل على تسريع عملية البحث لإيجاد بديل عن الأخضر الإبراهيمي، مؤكدا بشأن الوضع الميداني أن "لا انتصارات عسكرية لطرفي النزاع في سوريا"، معبرا عن حزنه لعدم تمكننا من استئناف مؤتمر جنيف.