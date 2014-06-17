"الإخوان" تتبرأ من بيان تأييدها للمالكي

قالت جماعة الإخوان المسلمين على صفحتها الرسمية إنه قد تم حذف بيانها الذي نشر، الثلاثاء، نظراً لنشره عن طريق الخطأ، واصفة الخطأ بأنه "الأول من نوعه منذ تدشين الصفحة" مع وعد بعدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد امتنعت في بيان لها عن إدانة حكومة نوري المالكي في العراق وشجبت الوضع القائم، بما يوحي رفضها للثورة في العراق ضد النظام الحالي.

واستنكر البيان الذي صدر باسم الإخوان الأزمة، داعياً إلى عدم استخدام الدعاوى المذهبية أو تحويل ما يحدث في العراق إلى فتنة طائفية قائلاً إنه "لا يجب أن يتم استخدام دعاوى المذهبية أو تحويلها إلى فتنة طائفية مدمرة وملعونة".

الجدير بالذكر أن الإخوان المسلمين كانوا على علاقة وتحالف مع نظام إيران منذ بداية ثورة الخميني في إيران.