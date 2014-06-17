البيت الأبيض يعد اقتراحاً لتمويل محتمل لعمل بالعراق

قال مساعدون بالكونغرس الأميركي إن البيت الأبيض يعد اقتراحاً بتحويل بعض الأموال التي كانت مخصصة لاستخدامها في أفغانستان إلى عمليات عسكرية محتملة في العراق.

وفي الوقت الذي يصوغ فيه مسؤولو البيت الأبيض رداً على الأزمة العراقية أبلغوا نواباً في الكونغرس بأنهم سيقدمون هذا الأسبوع أو الذي يليه طلباً للكونغرس من أجل تمويل "للعمليات الخارجية الطارئة"، مقتطعين بعض الأموال للعراق والتي كان من المتوقع سابقاً استخدامها في أفغانستان.

وقال المساعدون إن هذا الطلب سيتضمن تفاصيل لخطط إنفاق هذه الأموال.

وكان الرئيس باراك أوباما قال إنه مستعد لاحتمال قيام الولايات المتحدة بعمل في العراق لمساعدة حكومة بغداد على مواجهة المتشددين الإسلاميين.