العراق.. اشتباكات عنيفة في تلعفر وحجب مواقع التواصل

أفادت مصادر في الشرطة العراقية بأن الثوار أسقطوا طائرة مروحية لقوات المالكي أثناء اشتباكات اندلعت بين الطرفين غرب بغداد. وتدور اشتباكات عنيفة في قضاء تلعفر شمال بغداد وسط نزوح آلاف العائلات.

من جهة أخرى، أفادت مصادر في محافظة نينوى بأن الثوار تمكنوا من السيطرة على بعض أحياء تلعفر باستثناء الأحياء الشمالية التي لا تزال تشهد اشتباكات.

أما الداخلية العراقية فقالت إن قوات المالكي صدت هجوماً على تلعفر وكبدت الثوار خسائر فادحة، كما نفت الداخلية السيطرة على أي جزء من أجزاء القضاء.

وفي محافظة الأنبار غرب العراق، قال ضابط في الجيش إن المسلحين الذين باتوا يسيطرون أيضاً على مناطق واسعة من محافظة صلاح الدين هاجموا نواحي الرمانة والكرابلة والعبيدي الواقعة على الحدود العراقية السورية.

هذا وحجبت السلطات العراقية قنوات الاتصال الخاصة على الإنترنت لمنع المسلحين من استخدامها. وتم حظر الشبكات الخاصة الافتراضية وصدرت تعليمات إلى شركات خدمة الهاتف المحمول بوقف نقل البيانات عبر الهواتف النقالة وبينها خدمة الرسائل النصية. كما جرى حجب بعض شبكات التواصل الاجتماعي منها "فيسبوك" و"تويتر" و"واتس آب" و"سكايب".