اليونيسيف: "القاعدة" باليمن تستغل الأطفال جنسياً

اتهمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، تنظيم القاعدة باستغلال الأطفال جنسيا في اليمن، لافتة في تقرير أصدرته الثلاثاء في صنعاء إلى رصد حالات في جنوب البلاد.

وقالت المنظمة إن تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب أجبر العام 2012 نحو 100 يمنية لا يتجاوز عمر بعضهن 13 عاما، على الزواج من مقاتليه في محافظة أبين (جنوب).

وسيطر التنظيم خلال فترة طويلة من العام 2012 على هذه المحافظة الواقعة في شمال عدن.

وأورد التقرير أن "الفتيات والفتيان يتعرضون للعنف الجنسي في أوضاع النزاع في اليمن".

وأضاف أن "أحد أشكال هذا العنف هو الزواج القسري الذي طاول نحو 100 فتاة في محافظة أبين وحدها من قياديين ومقاتلين" في القاعدة.

وتابع أنه "تم تأكيد سبع حالات من الزواج القسري لفتيات تقل أعمارهن عن 13 عاما".

ولفت التقرير أيضا إلى أن "فتاتين قدمتا كهدية" إلى عناصر في القاعدة من جانب أشقائهم الذين انضموا لتوهم إلى صفوف التنظيم.

وفي حالات أخرى، دفع مقاتلون ديات تصل قيمتها إلى 5 آلاف دولار لعائلات لا يتجاوز مدخولها الشهري 12 دولارا للزواج من فتيات.

وأوضح تقرير اليونيسيف أن غالبية الفتيات اللواتي زوجن قسرا في محافظة أبين، علما بأن بعضهن رزقن أطفالا، وجدوا أنفسهن وحيدات بعد فرار أزواجهن من مقاتلي القاعدة، حين استعاد الجيش اليمني السيطرة في يونيو 2012 على المنطقة.

وشدد اليونيسيف على صعوبة التحقق من حالات الاستغلال الجنسي لفتيان جندوا في القاعدة، لكنها أشارت إلى أنها أحصت ثلاث حالات في 2012.