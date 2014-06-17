حكومة المالكي تأمر بقطع الإنترنت عن 5 محافظات

وجّهت وزارة الاتصالات العراقية رسالة إلى مزوّدي خدمة الإنترنت في البلاد لإيقاف شبكة الإنترنت بشكلٍ كامل في خمس محافظات مختلفة، وذلك بحسب رسالة تم إرسالها لمزودي الخدمة يوم الأحد والتي تسربت على الإنترنت.

وكانت حكومة المالكي قد منعت مستخدمي الإنترنت في العراق من الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيس بوك، يوتيوب، وتويتر" يوم الجمعة الماضي.

وتشير الرسالة التي تسرّبت إلى إيقاف عمل شبكة الإنترنت بشكلٍ كامل في كل من: نينوى، الأنبار، صلاح الدين، كركوك، وديالى، بالإضافة إلى إيقاف عمل خدمات الشبكات الافتراضية VPN في عموم العراق وفق أوقات محددة، وكذلك إيقاف عمل بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي والمراسلة مثل: "واتساب، فايبر، سكايب" وغيرها من التطبيقات في عموم البلاد.

وبرّرت الرسالة المسربة هذه الإجراءات بالوضع الأمني الراهن والظرف الاستثنائي الذي يمرّ به العراق، في حين لم يتبين بشكلٍ مؤكد فيما إذا كان مزودو الخدمة قد نفّذوا هذه التعليمات الصادرة عن وزارة الاتصالات العراقية أم لا.

فيما أشارت أنباء متضاربة أخرى إلى أن الحكومة قد منعت المستخدمين من الوصول إلى الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في جميع المحافظات العراقية باستثناء كردستان، دون وجود تأكيدات على ذلك حتى اللحظة.