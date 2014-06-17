رئيس وزراء كردستان: استقالة المالكي ضرورة

قال رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الثلاثاء، إن على رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، أن يتنحى من منصبه بعد تهدئة الأوضاع الحالية في العراق، مشيرا إلى أنه من المستحيل أن يبقى العراق موحدا.

وأضاف أنه من المستحيل عودة العراق إلى مرحلة ما قبل تمكن مسلحي "داعش" من السيطرة على الموصل والمدن الأخرى، داعيا إلى تنحي رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، من منصبه بعد الانتهاء من المرحلة الحالية.

وحمّل بارزاني في مقابلة مع قناة BBC البريطانية وتابعتها صحيفة "شفق نيوز"، مسؤولية التدهور الأمني في العراق على عاتق رئيس الحكومة نوري المالكي، مبينا أنه ليس هجوم مسلحي "داعش" هو السبب الوحيد لهذه الأوضاع، بل إنها نتيجة للسياسات الخاطئة للمالكي الذي فقد ثقة العرب السنة والكرد به.

وتابع بارزاني أنه من الضروري أن يكون لسنة العراق إقليم مستقل على غرار الإقليم الكردي، منوها بأنه يرى هذا الحل كأفضل نموذج للحكم في العراق.

وبشأن تحريك قوات البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها بعد أحداث الموصل، أكد بارزاني أن هذه القوات لا تنوي الدخول إلى الموصل، مبينا أن أولوية البيشمركة هي حماية حدود إقليم كردستان.