مسؤول إيراني: التعاون العسكري مع أميركا غير مطروح

صرح مسؤول إيراني رفيع المستوى من فيينا بأن أميركا وإيران ناقشتا الوضع الكارثي في العراق. وقالت مصادر مطلعة إن مسؤولين أميركيين وإيرانيين ناقشوا الوضع في العراق على هامش مفاوضات نووية منفصلة بشأن البرنامج النووي الإيراني في فيينا.

وقال المسؤول إن التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإيران لم يناقش "وليس خياراً مطروحاً للبحث".

ورفضت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها ذكر تفاصيل أخرى للمناقشات، ورفضت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية التعقيب على الأمر.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال، الاثنين، إن بلاده يمكن أن تتعاون مع إيران بشأن الوضع في العراق، وإن واشنطن منفتحة على مفاوضات مع طهران بهذا الشأن.