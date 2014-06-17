أميركا تعتقل العقل المدبر للهجوم على قنصليتها بليبيا

أعلن البنتاغون، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أوقفت مشتبها به رئيسيا في الهجوم الذي استهدف القنصلية الأميركية في بنغازي الليبية في 11 سبتمبر 2012، وأسفر عن مقتل السفير الأميركي في ليبيا وثلاثة أميركيين آخرين. وقال متحدث باسم البنتاغون إنه تم إخطار حكومة ليبيا باعتقال المشتبه به في هجمات بنغازي دون ذكر إن كان ذلك قبل أو بعد الاعتقال.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الأميرال جون كيربي "يمكنني أن أؤكد أنه يوم الأحد 15 يونيو، قبض جنود أميركيون بالتعاون مع الشرطة على أحمد أبو ختالة، وهو عنصر رئيسي في الهجمات على المقار الاميركية في بنغازي في سبتمبر 2012".

وقال مسؤول أميركي إن أبو ختالة محتجز على متن سفينة أميركية.

وحسب أوراق محكمة، فالمشتبه به في هجمات بنغازي يواجه 3 تهم في محكمة اتحادية أميركية، منها "القتل" ودعم إرهابيين.

وفي بيان نشره البيت الأبيض، قال أوباما إنه وافق على تنفيذ العملية في ليبيا التي اعتقل خلالها أبو ختالة بيد قوات أميركية تعمل مع أفراد من وكالات انفاذ القانون.

وقال أوباما "منذ الهجمات القاتلة على منشآتنا في بنغازي، أعطيت أولوية للعثور على المسؤولين عن مقتل أربعة أميركيين شجعان وتقديمهم للعدالة".

وتابع "حقيقة أنه (أبو ختالة) محتجز لدى أميركا الآن دليل على الجهود المضنية لجيشنا وأفراد وكالات إنفاذ القانون والمخابرات. بسبب شجاعتهم واحترافيتهم سيواجه هذا الشخص الآن القوة الكاملة لنظام العدالة الأميركي".