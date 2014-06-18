أوباما يدعو زعماء الكونغرس لمناقشة الأزمة العراقية

دعا الرئيس الأميركي، باراك أوباما، زعماء الكونغرس الأربعة إلى البيت الأبيض، غداً الأربعاء، ليبحث معهم في الاستراتيجية الواجب اتباعها حيال الأزمة العراقية.

وأكد البيت الأبيض ومصادر برلمانية عدة، أمس الثلاثاء، أن "الأربعة الكبار" في الكونغرس، أي رئيس مجلس النواب جون باينر، وزعيمة الأقلية الديمقراطية فيه نانسي بيلوسي، إضافة إلى زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد، وزعيم الأقلية الجمهورية فيه ميتش ماكونيل، سيتوجهون إلى البيت الأبيض لإجراء مشاورات، الأربعاء، في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية، جاي كارني، إن "الرئيس سيواصل التشاور مع فريقه للأمن القومي في الأيام المقبلة"، وكذلك مع "أعضاء الكونغرس". وأضاف أن "الرئيس طلب من فريقه للأمن القومي تطوير مجموعة من الخيارات وهذا العمل قائم".

ومن جهته، قال المتحدث باسم ميتش ماكونيل، إن الأخير "طلب من الرئيس أن يطلعنا على استراتيجية وخطة، وهو يأمل بأن يتسلمهما خلال الاجتماع".

ويجري أوباما منذ الأسبوع الفائت تقييما للخيارات العسكرية وغير العسكرية المتاحة لمساعدة الحكومة العراقية في مواجهة هجوم مقاتلي "داعش".

وقد تشمل هذه الخيارات غارات جوية بواسطة مقاتلات أو طائرات من دون طيار، وتعزيز مساعدة بغداد على صعيد المعلومات والتدريب وتعاونا محتملا مع إيران.