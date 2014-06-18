القبض على قائد تنظيم "القاعدة" في الحديدة باليمن

أكد مصدر أمني يمني أن قوات الأمن ألقت القبض على عبدالرحمن شعيب محجب، قائد تنظيم القاعدة في محافظة الحديدة غرب اليمن، بحسب ما أفاد مراسل "العربية" في صنعاء.

وشارك قائد تنظيم القاعدة الذي تم القبض عليه في نهب البنك الزراعي في الحديدة والاستيلاء على 104 ملايين ريال.

من جانب آخر نجا العقيد في الأمن السياسي علي الشرفي من محاولة اغتيال أثناء قيام مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية بإطلاق عدة طلاقات نارية عليه أثناء خروجه من منزله في حي سبأ متجهاً إلى مقر عمله.

وأكد مصدر طبي لـ"العربية" أن حالة العقيد غير مستقرة جراء اختراق طلقة نارية لجسدة وسبع استقرت في الجهة اليسرى من جسده.

يُشار إلى أن العقيد الشرفي هو أحد ضباط الأمن السياسي المكلفين بمتابعة عناصر تنظيم "القاعدة" في نفس الحي وهو من يقوم بحراسة عناصر القاعدة التي تم القبض عليهم وتحاكم في المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب، كما أنه أحد الضباط الذين كشفوا عن خلية صالح التيس التي كشفت عنها وزارة الداخلية اليمنية أنها الخلية المسؤولة عن جميع الاغتيالات التي جرت في العاصمة اليمنية خلال الفترة الماضية.

وقال مصدر أمني إنه بعد تلقي البلاغ بمحاولة الاغتيال تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 4 من خلية الاغتيال في منطقة الحصبة في الضاحية الشمالية لمدينة صنعاء والبحث جارٍ عن مجموعة أخرى في نفس الحي.