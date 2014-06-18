المالكي يعفي ضباطاً كباراً من مناصبهم

أمر رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بإعفاء ضباط رفيعي المستوى في القوات الحكومية من مناصبهم، وإحالة أحدهم على محكمة عسكرية، بحسب ما جاء في بيان رسمي بثته اليوم الثلاثاء قناة "العراقية" الحكومية.

وجاء في البيان أن المالكي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، أمر بإعفاء الفريق الركن مهدي الغراوي، قائد عمليات نينوى، ونائبه اللواء الركن عبدالرحمن مهدي، ورئيس أركانه العميد الركن حسن عبدالرزاق، من مناصبهم "واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأمر المالكي أيضا بإعفاء "العميد الركن هدايت عبدالرحيم عبدالكريم عبدالرحمن قائد فرقة المشاة الثالثة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى المحكمة العسكرية لمحاكمته غيابيا، وذلك لهروبه من ساحة المعركة إلى جهة مجهولة".

وطلب أن تتولى قيادة القوات البرية، وبالتنسيق مع رئاسة أركان الجيش، "تشكيل مجالس تحقيقية بحق الضباط والمراتب الذين هربوا من ساحة المعركة"، من دون الالتحاق بالمراكز التي حددتها السلطات لهم للعودة إليها.

كما أمر بأن تتولى قيادة القوات البرية "تشكيل مجالس تحقيقية بحق الضباط الذين تركوا مواقعهم ضمن قواطع مسؤولياتهم وانسحبوا" إلى أماكن أخرى بدون تلقي أوامر من قياداتهم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيقوم في وقت لاحق بإعفاء ضباط آخرين من مناصبهم. كما وصف المالكي في بيانه ما حدث في الموصل خصوصا بالنكسة، متوعدا باستعادة هذه المناطق من أيدي المسلحين.