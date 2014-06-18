انسحاب مراقبي "الهدنة" بين الجيش اليمني والحوثيين

أكدت مصادر محلية في محافظة عمران اليمنية أن جميع المراقبين الذين كانوا قد انتشروا على خطوط التماس بين مسلحي الحوثيين وقوات حكومية في محيط مدينة عمران وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، قد انسحبوا بعد تجدد الاشتباكات امس.

وعادت الاشتباكات مجدداً بعد أقل من أسبوعين من اتفاق الهدنة الذي تم التوصل اليه أوائل الشهر الجاري بين مسلحي الحوثيين وقوات حكومية في محيط مدينة عمران برعاية الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأكدت مصادر مطلعة أن جميع المراقبين الذين كانوا قد انتشروا في خطوط التماس بين مسلحي الحوثيين وقوات حكومية في محيط مدينة عمران وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، انسحبوا من مواقعهم.

كما نقل عن مصادر مطلعة أن وحدات من قوات العمليات الخاصة اتجهت إلى مناطق المواجهات في محافظة عمران، فيما وصلت وحدات عسكرية لمنطقة قاع المنقب على طريق ثلا- صنعاء في مديرية همدان شمال العاصمة.

وتزامنت هذه التطورات مع شن الطيران الحربي غارتين على مواقع لمسلحي جماعة الحوثين في مناطق الصلاطة وبيت الربوعي وتواصل الاشتباكات في مديرية عيال سريح شمال جبل الضين وفي بيت الحمودي في مديرية ريدة.



وكانت القوات الحكومية قد قصفت بالمدفعية الثقيلة مواقع تمركز فيها مسلحو الحوثيين في وقت سابق وأجبرتهم على الانسحاب منها ثم اقتحام مقر المحكمة الجزائية المجاور للسجن المركزي.