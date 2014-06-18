عباس: خاطفو الإسرائيليين يسعون لتدمير الفلسطينيين

اتهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في جدة الثلاثاء الجهة التي خطفت الإسرائيليين الثلاثة بأنها تريد أن "تدمر" الفلسطينيين وتوعدها بالمحاسبة.

وقال عباس أمام اجتماع لمؤتمر التعاون الاسلامي إن "من خطف الفتيان الثلاثة يريد أن يدمرنا وسنحاسبه".

وأضاف "لا نستطيع مواجهة إسرائيل عسكريا إنما سياسيا"، مدافعاً عن التنسيق الأمني مع إسرائيل، مؤكداً عدم اللجوء إلى السلاح وأنه لن تكون هناك انتفاضة أخرى.

وقال "من مصلحتنا أن يكون هناك تنسيق أمني مع إسرائيل لحمايتنا، أقول بكل صراحة لن نعود إلى انتفاضة أخرى تدمرنا كما حدث في الانتفاضة الثانية".

من جانبها نددت حركة حماس بتأييد عباس التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق اتصالاً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، طالباً المساعدة في استعادة ثلاثة مراهقين إسرائيليين مخطوفين، وذلك حسب بيان رسمي إسرائيلي اليوم الاثنين. وإلى ذلك، دان عباس في بيان خطف 3 إسرائيليين بالضفة الغربية.

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، حركة حماس بالوقوف وراء خطف ثلاثة إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

وفقد الشبان الثلاثة مساء الخميس الماضي قرب مستوطنة غوش عتصيون بين مدينتي بيت لحم والخليل في جنوب الضفة الغربية فيما كانوا يستوقفون السيارات المارة لتوصيلهم مجاناً إلى القدس واتهمت إسرائيل حركة حماس بخطفهم.

ونشر الجيش الإسرائيلي تعزيزات عسكرية في الضفة الغربية تعد الأكبر منذ نهاية الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2005 سعياً للعثور عليهم.

ووسعت إسرائيل، الثلاثاء، نطاق البحث عن المخطوفين الثلاثة ساعية في الوقت نفسه لاستغلال هذه العملية لتفتيت هيكلية حركة حماس وبنيتها التحتية في الضفة الغربية.