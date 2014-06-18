قادة العراق يتفقون على مراجعة المسيرة السابقة

اتفق قادة العراق في لقاء عقدوه في بغداد، مساء الثلاثاء، على شجب الخطاب الطائفي ومراجعة المسيرة السياسية السابقة بهدف تقويمها.

وحضر اللقاء، رئيس الوزراء، نوري المالكي، ورئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، ورئيس "الائتلاف الوطني" إبراهيم الجعفري، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، وقادة آخرون.

وقال الجعفري، عقب اللقاء في كلمة نقلتها قناة "العراقية" الحكومية، وقد وقف القادة الذين حضروا الاجتماع خلفه، إنهم توافقوا على "الحافظ على وحدة شعبنا، وتجنب أي نوع من أنواع الاستفزازات الطائفية".

وأضاف أن قادة البلاد اتفقوا أيضا على "دعم الإجراءات المدنية، والتحشيد من كل مكونات الشعب وبشكل متوازن"، و"مراجعة المسيرة السابقة لتقويمها لصالح العراق".

كما أكدوا "التزام الدستور والقوانين، ومنع ظواهر حمل السلاح العشوائي خارج إطار الدولة"، في وقت يتوجه آلاف المتطوعين إلى معسكرات يخضعون فيها للتدريب لمواجهة المسلحين.