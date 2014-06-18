موجز أخبار العالم خلال يوم

بغداد:

بلغ الهجوم الذي يشنه مسلحون في العراق منذ أسبوع مدينة بعقوبة على بعد 60 كلم فقط من بغداد، التي خسرت الثلاثاء السيطرة على معبر حدودي ثان مع سوريا، في وقت أمر رئيس الوزراء نوري المالكي بإعفاء ضباط كبار من مناصبهم على خلفية الأحداث الأخيرة.

ومساء الثلاثاء اتفق قادة العراق في لقاء عقدوه في بغداد على شجب الخطاب الطائفي ومراجعة المسيرة السياسية السابقة بهدف تقويمها وحضر اللقاء المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس "الائتلاف الوطني" إبراهيم الجعفري ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وقادة آخرون.

وفي واشنطن، دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما زعماء الكونغرس الأربعة إلى البيت الأبيض الأربعاء، ليبحث معهم في الاستراتيجية الواجب اتباعها حيال الأزمة العراقية.

وأعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إخلاء القنصلية التركية العامة في البصرة (جنوب العراق) بعد أسبوع من هجوم مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" على القنصلية التركية في الموصل (شمالا).

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من تحول الهجوم الذي تشنه "داعش" إلى نزاع طائفي يتخطى حدود هذا البلد.

وتطوع حوالي 5000 إيراني للدفاع عن الأماكن المقدسة الشيعية في العراق أمام زحف الجهاديين، كما أفاد موقع إنترنت إيراني محافظ.

وأعلنت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ترغب في مواصلة الحوار مع إيران وخصوصاً حول الأزمة في العراق، ولكن بعيداً عن إحياء العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين منذ 34 عاماً.

وفي لندن، أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في البرلمان، أن "الظروف قد توافرت حتى تعيد بريطانيا فتح سفارتها في طهران" المقفلة منذ نوفمبر 2011.

ميدانياً، قتل سبعة أشخاص وأصيب 21 بجروح في انفجار سيارة مفخخة في منطقة مدينة الصدر التي تقيم فيها غالبية من الشيعة في شرق بغداد، بحسب ما أفادت مصادر في الشرطة.

القدس:

وسعت إسرائيل نطاق البحث عن ثلاثة شبان إسرائيليين خطفوا الخميس قرب مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة، ساعية في الوقت نفسه لاستغلال هذه العملية لتفتيت هيكلية حركة حماس وبنيتها التحتية في الضفة.

وحذرت الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة إسرائيل من أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي" أمام الإجراءات "الإجرامية" التي تمارسها في الضفة الغربية.

روما:

أكدت الأسرة الدولية دعمها للجيش اللبناني الذي سيستفيد من تدريبات تؤمنها مجموعة دول بهدف مكافحة الإرهاب بشكل أفضل والتعامل مع تداعيات الأزمة السورية.

واشنطن:

اعتقلت قوة كوماندوز أميركية في ليبيا أحد المشتبه بهم بتنفيذ الهجوم الدامي على القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي الليبية في 11 سبتمبر 2012 الذي أثار جدلاً حاداً في واشنطن، كما أعلن البنتاغون.

وفي بنغازي في شرق ليبيا فرضت غرفة العمليات الأمنية المشتركة لتأمين المدينة حظر تجوال على حركة السيارات في المدينة لمدة ست ساعات يومياً بدءاً من منتصف كل ليل.

فيينا:

تسارعت في فيينا وتيرة المفاوضات الهادفة للتوصل إلى اتفاق حول ضوابط البرنامج النووي الإيراني أملاً بإغلاق الملف قبل استحقاق 20 يوليو.

صنعاء:

اتهمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" تنظيم القاعدة باستغلال الأطفال جنسياً في اليمن، لافتة إلى رصد حالات في جنوب البلاد.

موسكو:

أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني بترو بوروشنكو تباحثا الثلاثاء في إمكان إعلان وقف لإطلاق النار في شرق أوكرانيا، وذلك بعد مقتل صحافيين روسيين خلال تغطيتهما النزاع في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا موالياً لموسكو.

وأعرب مجلس الأمن الدولي عن أسفه لمقتل الصحافيين، مطالباً بالتحقيق في أعمال العنف التي وقع ضحيتها صحافيون في هذا البلد.