أردوغان: تدخل أميركا الجوي بالعراق سيخلف خسائر فادحة

قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن قيام الولايات المتحدة بشن ضربات جوية على المتشددين في العراق يمكن أن يؤدي لسقوط أعداد كبيرة من القتلى المدنيين، وإن واشنطن لا تحبذ هذه الاستراتيجية.

وأضاف للصحافيين في أنقرة لدى سؤاله عن احتمال قيام الولايات المتحدة بضربات جوية "أميركا بموقفها الحالي والتصريحات التي صدرت عنها لا تنظر الى الهجمات من هذا النوع نظرة إيجابية".

ومضى يقول: "هناك عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بين الناس. يمكن أن تؤدي عملية من هذا النوع الى سقوط عدد كبير من القتلى بين المدنيين".