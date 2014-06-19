صحيفة تركية: أنقرة شطبت "النصرة" من قائمة "الإرهاب"

ذكرت صحيفة "جمهورييت" التركية، في خبر أوردته، أمس الأربعاء، أن أنقرة أزالت اسم "جبهة النصرة" والتنظيمات المرتبطة بها من قائمة "المنظمات الإرهابية" التي تعتمدها السلطات التركية.

وأوضحت الصحيفة أن قرار شطب جبهة النصرة من قائمة التنظيمات الإرهابية، اتخذ خلال جلسة لمجلس الوزراء في 16 يونيو الحالي، مبينة أنها استقت معلوماتها من "الجريدة الرسمية" التي تصدرها الحكومة، والتي خلت قائمة الإرهاب فيها من اسم "جبهة النصرة".

واللافت أن قرار الشطب، إن صح، يأتي بعد أقل من 15 يوما على قيام حكومة أنقرة بتصنيف "جبهة النصرة" ضمن قائمتها للمنظمات "الإرهابية".