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غارات للطيران الإسرائيلي على مواقع لحماس في غزة

المصدر: غزة – فرانس برس
غارة إسرائيلية على غزة "أرشيفية"
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نفذت طائرات حربية إسرائيلية غارات عدة، بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، على مواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة فلسطينيين، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وذكر شهود أن إحدى المواقع المستهدفة في شرق حي الزيتون يتبع لـ"كتائب القسام"، الجناح العسكري لحماس، وكان خاليا من الأشخاص عندما تعرض للقصف الجوي.

وأضاف الشهود أن غارة جوية استهدفت موقع تدريب عسكري في منطقة الشيخ رضوان في شمال مدينة غزة.

وفي سياق متصل، سقط، مساء الأربعاء، صاروخان أطلقا من قطاع غزة في جنوب إسرائيل، أصاب أحدهما منزلا بأضرار، فيما سقط الثاني في منطقة غير مأهولة، وفق متحدثة عسكرية إسرائيلية.

كلمات دالّة

#غزة, #اسرائيل, #غارات, #فلسطين, #حماس, #كتائب القسام

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