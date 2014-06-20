إجلاء دبلوماسيين أميركيين من كينيا لمخاوف أمنية

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها أجلت قسماً من طاقم سفارتها في كينيا الى دول أخرى في ضوء أخطار أمنية إثر الهجومين اللذين استهدفا الساحل السياحي لهذا البلد وتبناهما الإسلاميون الشباب.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إنه "بالنظر الى التغييرات الأخيرة في الوضع الأمني بكينيا، تقوم السفارة بنقل قسم من موظفيها الى بلدان أخرى" من دون أن تحددها.

وأكدت الدبلوماسية الأميركية أن سفارتها في نيروبي "ستبقى مفتوحة" و"تعمل في شكل طبيعي". وذكرت الخارجية أيضاً أنها فرضت قيوداً على تنقل موظفيها في كينيا، خصوصاً في المناطق الساحلية السياحية.

وأضافت أن "حكومة الولايات المتحدة تستمر في تلقي معلومات عن تهديدات إرهابية محتملة تستهدف مصالح أميركية وغربية وكينية في كينيا". وحذر مكتب الشؤون القنصلية في الخارجية "المواطنين الأميركيين من أخطار التوجه الى كينيا".

وقتلت أجهزة الأمن الكينية، أمس الخميس، خمسة أشخاص يشتبه بضلوعهم في الهجومين الداميين اللذين استهدفا أخيراً الساحل السياحي، وأعلنت حركة الشباب الصومالية الإسلامية مسؤوليتها عنهما.

وهذان الهجومان هما الأكثر دموية منذ الهجوم الكبير الذي تعرض له مركز وست غيت التجاري في نيروبي خلال سبتمبر 2013 وأسفر عن مقتل 67 شخصاً.