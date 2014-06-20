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إسرائيل تصعّد في الضفة وتقتل فتى فلسطينياً

المصدر: الضفة الغربية – ريما مصطفى- رويترز
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قتلت القوات الإسرائيلية فتى فلسطينياً، يدعى محمد دودين (14 عاما) في الضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة، واعتقلت 25 شخصاً في استمرار لحملة الاعتقالات العشوائية التي تشنها منذ خطف ثلاثة شبان إسرائيليين قبل ثمانية أيام.

وقال مسعفون فلسطينيون إن الفتى قتل في قرية دورا قرب مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية.

إلى ذلك، وفي إطار حملة التصعيد التي تشنها إسرائيل، طوقت قواتها المسجد الأقصى، ومنعت الصلاة لمن هم دون الخمسين عاماً، ولحملة الجوازات الزرقاء، من عرب 48، بحسب ما أفادت مراسلة العربية.

وأعلنت إسرائيل أنها اعتقلت 25 شخصاً خلال الليل في نحو 200 بلدة ومخيم للاجئين ومدينة في الضفة الغربية، ليبلغ إجمالي عدد المعتقلين 330 بينهم 240 من حركة المقاومة الإسلامية حماس، التي تتهمها إسرائيل بخطف الشبان الثلاثة الذين فقدوا بالقرب من مستوطنة إسرائيلية يوم 13 يونيو.

إلى ذلك، شنت إسرائيل حملة أيضاً على منظمات إغاثة تتهمها بمساعدة حماس. وهاجم الجنود 30 من هذه المنظمات أمس الخميس.

وفي قطاع غزة نفذت إسرائيل غارات جوية على ثلاثة مواقع لنشطاء بعد سقوط صواريخ على إسرائيل.

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