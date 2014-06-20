الأمير مقرن يستقبل وزير الخارجية الروسي في جدة

استقبل الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي، في قصر المؤتمرات بجدة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، خصوصاً ما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط.

وكان الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفتش أعلن أن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور السعودية لبحث ملفي سوريا والعراق وغيرهما من القضايا الإقليمية".

ونقلت وكالة "إيتار تاس" الروسية عن الناطق الرسمي قوله إن "لافروف يبدأ زيارته إلى السعودية، الجمعة، بدعوة من وزير خارجيتها سعود الفيصل، وتستمر الزيارة حتى 21 يونيو الجاري"، موضحاً أن "وزير الخارجية سيصل إلى جدة".

وأضاف لوكاشيفيتش أنه سيتم بحث "المسائل الدولية الأكثر "سخونة" مع المسؤولين السعوديين، من بينها الوضع في سوريا والعراق، ومسائل حماية الأمن في منطقة الخليج"، إضافة إلى العلاقات الثنائية "في مجال الحوار السياسي والتعاون التجاري ـ الاقتصادي".