نازحو العالم إلى ارتفاع والسوريون في المقدمة

لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تخطى عدد النازحين في العالم بسبب النزاعات والأزمات، وفي طليعتها النزاع في سوريا عتبة الخمسين مليونا، وفق تقرير أصدرته المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة الجمعة.

وقال أنطونيو غوتيريس رئيس المفوضية لدى عرض التقرير على الصحافة إنه في نهاية 2013 "كان هناك 51,2 مليون نازح، أي بزيادة ستة ملايين عن عددهم في نهاية 2012 وقدره 45,2 مليون".

وتابع غوتيريس "إننا نواجه تزايداً هائلاً في جميع أنواع النزوح القسري"، مشيراً إلى أنه ومنذ اندلاع النزاع في سوريا تم إحصاء 2,5 لاجئ جديد سوري، و6,5 مليون نازح داخلي في هذا البلد.

كما حصلت حركات نزوح سكاني كبرى العام الماضي في إفريقيا، وخصوصاً في إفريقيا الوسطى وجنوب السودان.

وذكر غوتيريس سببين لهذه الزيادة الكبيرة في عدد النازحين، وهما "تضاعف الأزمات الجديدة" التي تدفع السكان إلى مغادرة منازلهم" و"استمرار الأزمات القديمة التي يبدو أنها لن تنتهي".

وقال إن "على الأسرة الدولية أن تتخطى خلافاتها وتوجد حلولاً للنزاعات الحالية في جنوب السودان وسوريا وجمهورية إفريقيا الوسطى وسواها". وتابع "هناك عدد من النازحين يوازي حالياً عدد السكان الإجمالي في دول مثل كولومبيا وإسبانيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية" ساعياً لتصوير حجم ظاهرة النزوح.

وتشمل حركات النزوح القسري 3 فئات من السكان هي اللاجئون وطالبو اللجوء الذين يتحركون بصفة فردية والنازحون الداخليون الذين يغادرون منازلهم لكنهم يبقون داخل بلادهم.

أما عدد اللاجئين الذين فضلوا الرحيل عن بلادهم فبلغ عددهم 16,7 مليون شخص، وهو عدد قياسي منذ 2001.

أفغان وسوريون وصومال في الطليعة

ويشكل الأفغان والسوريون والصوماليون أكبر مجموعات اللاجئين. ومن بين مختلف المناطق فإن منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي التي تضم أكبر عدد من اللاجئين في العالم وقدره 3,5 مليون شخص. ويقيم حوالي 2,9 مليون لاجئ في افريقيا جنوب الصحراء، و2,6 مليون لاجئ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من جهة أخرى قدم 1,1 مليون شخص العام الماضي طلبات لجوء بزيادة قدرها 15%، ومعظمهم في الدول المتطورة. وهو عدد قياسي لطالبي اللجوء منذ عشر سنوات، يضاف إلى 1,2 مليون شخص سبق أن قدموا طلب لجوءا وينتظرون البت به.

وحلت ألمانيا عام 2013 محل الولايات المتحدة كأول مقصد لطالبي اللجوء، حيث تلقت 109600 طلب، بزيادة 70% عن العام 2012. ومعظم طالبي اللجوء في المانيا من الروس والصرب والسوريين.

سوريا الأولى لجهة النزوح الداخلي

وأخيرا بلغ عدد النازحين داخل بلادهم مستوى قياسياً، قدره 33,3 مليون شخص، بزيادة 7,6 مليون عن العام 2012. والدولة الأولى من حيث حركة النزوح الداخلي هي سوريا (6,5 مليون نازح) تليها كولومبيا (5,3 مليون) وجمهورية الكونغو الديموقراطية (2,9 مليون) والسودان (1,8 مليون).