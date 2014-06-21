أوباما: استخدام القوة الأميركية لن يبقي العراق موحدا

اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمعة أن أي لجوء إلى القوة العسكرية الأميركية لن يساعد العراق على النهوض إذا لم يعمل قادته السياسيون على توحيد البلاد.

وقال أوباما في تصريح لمحطة "سي ان ان" إن التضحيات الأميركية أعطت العراق فرصة لإقامة ديموقراطية دائمة، ولكنها ضاعت.

وأضاف "أي لجوء إلى قوة النار الأميركية لن يكون قادرا على إبقاء البلاد موحدة".

وأوضح "قلت هذا بوضوح لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ولكل المسؤولين الآخرين في داخل البلاد".

وقال أيضا "أعطينا العراق فرصة لإقامة ديموقراطية منفتحة على جميع الأطراف، وللعمل لمواجهة تحدي الانقسامات بين الطوائف وتأمين مستقبل أفضل لأطفالهم، وللأسف، شاهدنا تدهورا في الثقة" بين الطوائف.