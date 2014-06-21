الحكومة الروسية تضع قواتها في حالة تأهب وسط البلاد

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع القوات في وسط البلاد في حالة تأهب قتالي، حسبما أفاد وزير الدفاع السبت، وذلك غداة تأكيد الكرملين أنه يعزز وجوده العسكري على الحدود مع أوكرانيا.

وصرح وزير الدفاع سيرغي شويغو، أن القوات في المنطقة العسكرية الوسطى، بالإضافة الى تشكيلات ووحدات عسكرية على أراضيها وضعت منذ الساعة الحادية عشرة بتوقيت موسكو، في حالة تأهب قتالي بموجب الأمر الصادر عن بوتين، حسبما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية.

من جهة أخرى، أكد حرس الحدود الأوكرانيون السبت، أن الانفصاليين الموالين لروسيا تجاهلوا وقفا لإطلاق النار من جانب واحد أعلنته كييف ويواصلون مهاجمة القوات الحكومية في شرق البلاد.

وأفاد حرس الحدود الأوكراني أن ثلاثة جنود أصيبوا بجروح في هجوم بقذائف الهاون استهدف ليلا أحد مراكز المراقبة في منطقة دونيتسك، وذلك بعد أربع ساعات على بدء العمل بوقف إطلاق النار الذي أمر به الرئيس بترو بوروشنكو للسماح للانفصاليين بتسليم أسلحتهم.