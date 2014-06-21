قاتل المبتعثة السعودية: الشرطة البريطانية تصف ملامحه

يبدو أن لدى الشرطة معلومات من لقطات كاميرا مراقبة، أو ربما من شاهد عيان أو أكثر، بملامح الشاب الذي قام بتسديد 16 طعنة في رأس وعنق وصدر وذراعي مبتعثة سعودية، وأرداها في العاشرة و40 دقيقة حين كانت تمضي مشيا من البيت الذي كانت تقيم فيه مع شقيقها في مدينة "كولشيستر" البعيدة 90 كيلومترا عن لندن، الى جامعة "ايسكس" التي التحقت بها في يناير الماضي لتدرس الإنجليزية.

يؤكد ذلك أن شرطة منطقة "ايسكس" ذكرت في موقعها الإلكتروني اليوم السبت ملامحه وما كان يرتديه من ثياب، وقالت انه أبيض، شعره داكن، عمره بين 18 و25 ومعتدل البنية، وكان يرتدي بنطلونا داكنا مع بلوزة/سترة أكمامها طويلة، وحمراء "بلون الباص البريطاني" وهي التي تنشر "العربية.نت" صورة مشابهة لها.

ستيف ويرن، وهو كبير المحققين بمقتل ناهد بنت ناصر المانع، ذكر في البيان الذي بثته الشرطة واطلعت عليه "العربية.نت" "أن رجلا تمت مشاهدته في الساعة العاشرة و56 دقيقة يجري في طريق للمشاة متفرع من "أفون واي" وهو الطريق نفسه الذي كانت تسلكه الضحية التي قضت بعمر 31 سنة.

كما أعلنت الشرطة عن اطلاقها لسراح شاب، عمر 19 وحققت معه بعد أن اعتقلته الجمعة اشتباها بقتل المبتعثة السعودية، لكنها وجدته خارج الشبهات في مقتل ناهد المانع، المعروف عنها بأنها حصلت على بكالوريوس بامتياز ومرتبة الشرف - تخصص أحياء من كلية العلوم والتربية بسكاكا، والملحقة بجامعة الجوف في شمال المملكة.

وكانت الفقيدة تتمتع بتأشيرة طالب زائر لدراسة اللغة الإنجليزية أصدرتها من السفارة البريطانية في الرياض، وكان أول دخول لها إلى الأراضي البريطانية بتاريخ 22 يناير الماضي، ولم يكن يتبقى لها سوى فترة يسيرة تنهي بعدها برنامج اللغة الإنجليزية، ومدته 30 أسبوعا وينتهي في سبتمبر المقبل.

