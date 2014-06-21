مقتل صحافي صومالي زرعت قنبلة أسفل سيارته

قُتل صباح اليوم السبت في مقديشو صحافي صومالي جرّاء زرع قنبلة تحت مقعد سيارته، وذلك بالقرب من منزله.

وكان يوسف أبوكر كينان يعمل لحساب محطة "مستقبل" الإذاعية في مقديشو، وراديو إرغُو للشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في نيروبي. وهو الصحافي الثاني الذي يسقط في مقديشو خلال هذا العام.

وقال وزير الإعلام الصومالي مصطفى شيخ علي طحلو، الذي شارك في تشييع الصحافي، إن مقتل الأخير يعد جانبا من الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون، وهناك سوابق إجرامية مماثلة بحق الإعلاميين.

وتعهد وزير الإعلام الصومالي بملاحقة القتلة المتورطين في الجريمة.