"داعش": سنتوجه إلى لبنان والأردن دون مشاكل

دعا خمسة متشددين إسلاميين، ذكر إنهم يحملون الجنسيتين البريطانية والأسترالية، المسلمين إلى "الجهاد" في سوريا، وذلك في شريط فيديو جديد بثه تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، أو ما بات يعرف بداعش.

وأظهر الفيديو المقاتلين الخمسة، وهم جالسون في منطقة ريفية حاملين البنادق فيما يرفرف علم "القاعدة" الأسود خلفهم. وقال أحدهم باللغة الإنكليزية "نحن دولة تطبق الشريعة في العراق والشام، انظروا إلى الجنود لتعرفوا أننا لا نعترف بحدود"، فيما أوضح شريط في أسفل الشاشة أن الرجل يدعى "أبو مثنى اليمني" وهو من بريطانيا.

وأضاف "شاركنا في معارك الشام وسنذهب إلى العراق في غضون أيام قليلة، سنقاتل وسنعود. وسنتوجه حتى إلى الأردن ولبنان من دون مشاكل". وأورد الفيديو أسماء المقاتلين الآخرين الذين ظهروا فيه وهم "أبو براء الهندي" و"أبو دجانة الهندي" و"أبو يحيى الشامي" من بريطانيا و"أبو نور العراقي" من أستراليا.