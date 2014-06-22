مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة

أعلنت مصادر أمنية وطبية فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية في مواجهات ليل السبت الأحد في إطار حملته للعثور على ثلاثة إسرائيليين خطفوا قبل عشرة أيام.

وقالت المصادر الطبية لوكالة "فرانس برس" إن محمد الطريفي (30 عاماً) قتل ليل السبت الأحد في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في رام الله، موضحة أن خمسة فلسطينيين آخرين أصيبوا في هذه الاشتباكات.

وقالت مصادر أمنية إن أحمد سعيد الفحماوي (27 عاماً) قتل بالرصاص بينما كان متوجهاً إلى المسجد لصلاة الصبح في مخيم العين غرب مدينة نابلس، حيث كانت تدور مواجهات. وذكر أفراد من عائلته أنه كان مضطرباً عقلياً.

ولم يكن لدى الجيش الإسرائيلي معلومات عن المواجهات في رام الله، لكنه أكد أنه أطلق النار على رجل في نابلس "اقترب من جنود بشكل خطير".

وأضاف الجيش أن الرجل لم يستجب للعيارات التحذيرية التي أطلقها الجنود الذين أطلقوا النار عليه بعد ذلك، وقال بيان للجيش إن الرجل "حسب المعلومات الأولية لم يكن سليماً عقلياً".