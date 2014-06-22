وزير الدفاع الفرنسي: "داعش" يقترب من تحقيق أهدافه

قال وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) "بصدد الاقتراب من تحقيق أهدافه" وقد نكون إزاء مجموعة إرهابية مهمة وثرية.

وأكد لودريان لوسائل الإعلام الفرنسية في مدينة بودردو (جنوب غرب فرنسا) مقر القوات الجوية الجديد أن "هذه المجموعة بصدد الاقتراب من تحقيق أهدافها". وأضاف "قد نكون إزاء تمركز مجموعة إرهابية مهمة، خمسة آلاف شخص، ستستفيد في الوقت نفسه مما عثروا عليه في الموصل (ثاني أكبر مدن العراق) من الناحية المالية، وثم من القدرات النفطية".

والوضع في العراق يشكل "قلقاً حقيقياً كبيراً"، كما أعلن الوزير الفرنسي، لأن تنظيم داعش "حقق اختراقاً عسكرياً سريعاً للغاية واحتل للتو قسماً من العراق دون صعوبة وهو في صدد تأسيس (...) دولة إسلامية تضم قسما من العراق وكذلك قسما من سوريا"، كما قال.

وذكر لودريان "عندما نملك الثروة، يمكننا أن نوفر الكثير من الأمور". وأضاف يقول إن "الرئيس (الفرنسي) مدرك تماما، ومتيقظ تماما، وهناك تبادل وجهات نظر بين الحلفاء".

وسجل المتمردون السنة نقطة جديدة السبت عبر سيطرتهم على مركز حدودي مع سوريا في اليوم الثالث عشر من هجومهم في العراق، معززين سيطرتهم في غرب العراق المهدد بالانفجار.

