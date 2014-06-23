الإمارات.. الحكم على 7 أشخاص عرب لعلاقتهم بـ"النصرة"

أصدرت محكمة إماراتية أول حكم قضائي بحق خلية من 7 أشخاص عرب على علاقة بتنظيم جبهة النصرة في سوريا.

وجاء في بيان المحكمة الاتحادية بأبوظبي أنها برّأت شخصين وأدانت شخصاً واحداً بالسجن المؤبد، و6 آخرين بالسجن سبع سنوات.

وذكرت المحكمة أن المتهمين أدينوا بتكوين خلية دعم وإمداد تنظيم جبهة النصرة التابع للقاعدة بالأموال والدعاية والتجنيد.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن المحكمة حكمت على رأفت محمد حرب أبوصبحة بالسجن المؤبد، وعلى كل من إبراهيم أنطوان إبراهيم داغر ووديع بن عبدالقادر بونني ورمزي بن سالم التواتي وربيع عبدالقادر بن سليمان وبدر نادر محمد غزاوي ويوسف أحمد قدوره، بالسجن لمدة سبع سنوات.

ونصّ الحكم على أن يتم ترحيل المحكومين وجميعهم من جنسيات عربية، بعد أن يمضوا العقوبة.

وبرّأت المحكمة متهمين إضافيين في القضية نفسها هما محمد صهيب بن الهادي بن منصور ورشدي بن فرج الفرجاني. وتعد أحكام هذه المحكمة نهائية.

واتهمت النيابة العامة سبعة أشخاص من التسعة بـ"تكوين خلية في ما بينهم تابعة لتنظيم القاعدة داخل دولة الإمارات للترويج لأغراضه وأهدافه واستقطاب أعضاء للانضمام إليه والالتحاق بالمنظمة الإرهابية (جبهة النصرة) المقاتلة ضد الحكومة السورية".

كما وجّهت الى المجموعة تهمة "جمع الأموال وإمداد (جبهة النصرة) بها بقصد استخدامها في تمويل الأعمال الإرهابية خارج الدولة".

كما وجّهت للاثنين الآخرين تهمة إنشاء وإدارة موقع إلكتروني على الانترنت "نشرت عليه معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة".

وأعلنت السلطات الاماراتية في أبريل 2013 أنها فككت خلية للقاعدة تخطط لشن هجمات في الامارات.