اليمن.. اشتباكات عنيفة بين الجيش وجماعة الحوثي

أفاد مراسل "العربية" في اليمن بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحي جماعة الحوثي من جهة وقوات الجيش ومسلحين قبليين موالين للتجمع اليمني للإصلاح من جهة ثانية، في مختلف الجبهات المحيطة بمدينة عمران مجرد الإعلان عن توصل لجنة الوساطة الرئاسية إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في عمران.

وأكد شهود عيان أن الاشتباكات تجددت بشكل عنيف في جبال الجنات وجبل المحشاشة والمدخل الشمالي لمدينة عمران وفي نقطة بيت بادي عند المدخل الغربي وفي نقطة الورك المدخل الشرقي للمدينة وفي عدة مواقع في الجهة الجنوبية من المدينة.

وأوضحت مصادر محلية أن مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة استخدمت في الاشتباكات التي أعقبت إعلان الاتفاق الجديد لوقف النار والذي وصفه أحمد البكري، عضو اللجنة الرئاسية وأحد الموقعين عليه، بأنه ليس اتفاقا وإنما رؤية قدمها أعضاء اللجنة الرئاسية حول إنهاء الحرب في عمران وعمدها وزير الدفاع.

وقال إنه تحفظ شخصيا على بعض البنود, واشترط أن يتم التطبيق فعلا لوقف الحرب.

كما أعلن عضوان آخران من لجنة الوساطة الرئاسية عدم قبولهما بالاتفاق، وهما محمد يحيى الغولي أحد شيوخ القبائل المساندة لجماعة الحوثي وأحد ممثليها في اللجنة، وعبدالرحمن الصعر وكيل محافظة عمران والقيادي في التجمع اليمني للإصلاح وعضو اللجنة الرئاسية.