إسرائيل تعتقل 360 فلسطينياً خلال 11 يوماً

اعتقل الجيش الإسرائيلي ليل الأحد الاثنين 37 فلسطينياً، ليرتفع بذلك عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم في إطار الحملة التي يشنها للعثور على ثلاثة فتية إسرائيليين خطفوا قبل 11 يوما إلى أكثر من 360.

وقتل أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية خلال عملية البحث عن الإسرائيليين. ويقول الجيش إن عمليته تهدف إلى العثور على الإسرائيليين الثلاثة وتفكيك البنية التحتية لحركة حماس المتهمة بخطفهم.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس "الليلة الماضية، اعتقلت القوات 37 مشتبها به، وقامت بتفيش 80 موقعا، خاصة في منطقة شمال غرب الخليل، بيت عوا (جنوب غرب الخليل) وأيضا في جنين".

كما قام الجيش بمداهمة مكاتب سبع مؤسسات تابعة لحركة حماس.

وأضافت المتحدثة العسكرية أنه "منذ الاختطاف قبل 11 يوما، اعتقل نحو 361 مشتبها به، بينهم 250 من حركة حماس، 57 منهم أطلق سراحهم في صفقة تبادل الأسرى مع جلعاد شاليط".

وفي أكتوبر 2011 أفرجت إسرائيل عن 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط الذي كان محتجزا في غزة. وعاد نصف هؤلاء الفلسطينيين إلى الضفة الغربية.

وقام الجيش الإسرائيلي بأوسع عملية انتشار في الضفة الغربية منذ انتهاء الانتفاضة الثانية في 2005 لمحاولة العثور على المفقودين الإسرائيليين.