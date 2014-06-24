تركيا.. الحزب الحاكم يعلن مرشحه الرئاسي أول يوليو

أعلن رئيس الوزراء الإسلامي المحافظ التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن حزبه سيكشف في الأول من يوليو اسم مرشحه إلى الانتخابات الرئاسية في 10 و24 أغسطس المتوقع أن يكون هو نفسه إلا في حال حدوث مفاجأة كبرى.

وقال أردوغان في كلمته الأسبوعية أمام برلمانيي حزبه، حزب العدالة والتنمية، "إننا في المرحلة الأخيرة من المشاورات وسنعلن مرشحنا في الأول من يوليو".

وأضاف: "وبعد ذلك سننطلق على الطرقات بحثا عن دعم شعبنا"، دون أن يعطي أي إشارة الى ترشيحه.

وقدم الحزبان الرئيسيان في المعارضة الأسبوع الماضي مرشحا مشتركا الى الانتخابات الرئاسية هو أكمل الدين احسان اوغلو الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي.

وسيتوجب على اردوغان (60 عاما) الذي يترأس الحكومة التركية منذ 2003، أن يتخلى عن منصبه لمناسبة الانتخابات التشريعية في 201، بموجب قانون داخلي لحزب العدالة والتنمية يحظر على أعضائه تولي أكثر من ثلاث ولايات متتالية.

وفاز الرجل القوي في البلاد في الانتخابات البلدية التي جرت في 30 مارس الماضي رغم فضيحة الفساد التي لطخت حكومته وعائلته، لكنه ما زال يعتبر الرجل السياسي الأكثر شعبية بالرغم من الانتقادات الكثيرة في تركيا والخارج التي تندد بانحرافه الاستبدادي.