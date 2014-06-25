تأهب على حدود الأردن بسبب الأزمة العراقية

تنتشر على طول الحدود الأردنية العراقية البالغ طولها 181 كيلومتراً مختلف أنواع المعدات العسكرية، التي رفعت بها القوات المسلحة الأردنية قبل يومين جاهزيتها لمواجهة أي آثار محتملة للأزمة العراقية وتداعياتها على المملكة، كما رصدت "العربية نت" خلال تواجدها على الحدود اليوم الأربعاء.

وقبيل الزيارة التي نظمتها قوات حرس الحدود الأردنية إلى معبر الكرامة - طريبيل، لإطلاع الصحافيين من وكالات أنباء محلية وعربية على التجهيزات الأمنية والعسكرية على طول الحدود الفاصلة بين البلدين، قال قائد قوات حرس الحدود الأردنية العميد صابر المهايرة، إن "القوات تعيش، وعلى مدار الساعة، حالة ترقب بما يجري في العراق".

وحذر المهايرة الذين يحاولون الدخول إلى الأراضي الأردنية أو الخروج منها إلى الأراضي العراقية بطرق غير شرعية، مؤكداً أن "الحدود آمنة ومحمية"، وأن المعابر مفتوحة أمام حركة المسافرين والتجارة.

وحلقت في سماء المعبر طائرات عسكرية أردنية من نوع "كوبرا" بالإضافة لنشر دبابات على طول الحدود، وبيّن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن "هذه الطائرات تقوم بجولات على طول الحدود لغايات الاستكشاف والمراقبة لتفادي أي عمليات؛ سواء كانت عمليات مسلحة أو تسلل".