بيروت.. تفجير انتحاري في فندق خلال مداهمة أمنية

وقع انفجار مساء الأربعاء، في فندق بمنطقة الروشة في غرب بيروت تبين أنه ناتج عن تفجير شخص لنفسه لدى مداهمة عناصر من الأمن العام غرفته، بحسب ما ذكر مصدر أمني.

وقال مسؤول في الأمن العام إنه "في إطار متابعة المعلومات الأمنية التي وصلتنا أخيرا عن وجود مجموعات إرهابية، قامت قوة من الأمن العام بمداهمة لفندق في الروشة، وحصل انفجار خلال العملية".

وأوضح مصدر أمني آخر أن "انتحاريا فجّر نفسه لدى مداهمة عناصر الأمن العام لغرفته".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو آثار حريق وتحطيم زجاج وخراب في الطابقين الثالث والرابع من فندق "دوروي" حيث وقع الانفجار.

وفرضت القوى الأمنية طوقا حول المكان. وبثت محطات التلفزة صورا عن بعد للفندق الذي سارعت إليه سيارات إسعاف وفرق إطفاء.

وشوهد عناصر من الأمن قرب مدخل الفندق يحاولون إبعاد المارة الذين حاولوا الاقتراب من موقع الحادث.