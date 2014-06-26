اللحظات الأولى لتفجير انتحاري نفسه في فندق ببيروت

انتشر فيديو يظهر اللحظات الأولى للانفجار الذي حدث مساء أمس الأربعاء في فندق بمنطقة الروشة في بيروت، عندما فجّر انتحاري، على الأقل، نفسه لحظة مداهمة قوة أمنية لبنانية لغرفة كان يقطنها مع رفاقه.

والفيديو الذي بثته قناة "المنار" التابعة لحزب الله، التقطته إحدى الكاميرات القريبة من الفندق، ويظهر الفيديو أشياء تتناثر من الفندق وتقع على الطريق العام، فيما يبدو الهلع على بعض المارة في الشارع.

كما يظهر الفيديو دخول بعض الأشخاص لم تكن واضحة هوياتهم، الفندق ثوانٍ بعد التفجير.

وتفيد المعلومات بأن المشتبه بهم كانوا قد جهزوا مواد متفجرة استخدموها عندما دخلت قوات الأمن إلى الفندق، ففجروا الغرفة التي كانوا يتواجدون فيها في الطابق الرابع.

وأوقع انفجار أمس عددا من الجرحى، إضافة إلى مقتل أحد الانتحاريين، ويعتقد أن المشتبه به الذي لقي حتفه يحمل الجنسية السعودية، واسمه عبدالرحمن الحميضي، فيما ألقي القبض على بعض الأشخاص دون توضيح هوياتهم.

ولم توضح الأجهزة الأمنية اللبنانية ماهية المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها، واكتفى المتحدث باسم الأمن اللبناني بالقول إن التفجير وقع أثناء قيام قوات الأمن بجمع معلومات عن نشاط إرهابي في المنطقة.