نشر اسمي فلسطينيين يشتبه بأنهما خطفا 3 إسرائيليين

نشر جهاز الأمن الإسرائيلي "شين بيت"، مساء اليوم الخميس، اسمي فلسطينيين يعتبرهما مسؤولين عن خطف ثلاثة شبان إسرائيليين في الضفة الغربية في 12 يونيو.

وقال "شين بيت" في بيان، إن "المشتبه بهما الرئيسيين في عملية الخطف هما مروان قواسمة وعامر أبو عيشة، العضوان في حركة حماس في الخليل، واللذان يلاحقهما "شين بيت" والجيش الإسرائيلي".

وأضاف البيان أن قواسمة وأبو عيشة سجنا سابقا في إسرائيل لمشاركتهما في "أنشطة إرهابية لحساب حماس".

ولم ينشر الجهاز الأمني معلومات أخرى، معتبرا أن بقية عناصر التحقيق تخضع للرقابة العسكرية.

واختفى أثر طلبة المدرسة الدينية اليهودية قبل أسبوعين بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون الواقعة بين مدينتي بيت لحم والخليل.

واتهمت إسرائيل حركة حماس بالمسؤولية عن خطفهم، لكن لم يعلن أي تنظيم مسؤوليته عن ذلك، كما لم يعرف أي شيء عنهم منذ ذلك الحين.

وقررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، مواصلة "العمليات الكثيفة"، أو عمليات المداهمة التي ينفذها الجيش في الضفة الغربية للعثور عليهم، مع تكثيف العمليات في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وانتشر الجيش بكثافة في الضفة الغربية، وهو أوسع انتشار منذ قرابة 10 سنوات.