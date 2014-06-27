يوم الأحد بداية شهر رمضان في معظم الوطن العربي

أعلنت المحكمة العليا السعودية، اليوم الجمعة، أن غداً السبت المتمم لشهر شعبان، فيما يعني أن يوم الأحد سيكون أول أيام شهر رمضان الكريم.

وجاء في بيان المحكمة: "نظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، ولقوله صلى الله عليه وسلم "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة"، فإن يوم غدٍ السبت هو المكمل للثلاثين من شهر شعبان، ويوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر يونيو عام 2014 هو أول أيام شهر رمضان المبارك".

وبدوره، أعلن الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار المقدسة، أن غدا متمم لشهر شعبان، وبعد غد هو أول أيام رمضان.

وفي الأردن أيضاً، أعلن القضاة في الأردن أن الأحد هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

كما أعلنت دار الإفتاء المصرية، على لسان الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن يوم الأحد هو أول أيام شهر رمضان ليوافق الحساب الفلكي، وذلك خلال احتفال الرؤية الذي أقامته الدار عقب صلاة المغرب اليوم الجمعة.

أما في اليمن، فأعلنت دار الإفتاء اليمنية أن غداً السبت 28/6/2014 هو أول أيام شهر رمضان.